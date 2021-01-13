أخبار عاجلة

"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير -
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج" -
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص -
أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة -
ضبط شخصين بحوزتهما أجهزة تقوية شبكات محمول بالمعادي -
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 94 مليون حالة -
«الكونسلتو» يطلق أكبر موسوعة دوائية لخدمة القراء -
السيسي يتابع المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية -
سقوط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي -
بريطانيا لا تستبعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

Print
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء 55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

مصراوي Masrawy

12:13 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 423 متعافى من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 970 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 151723 حالة من ضمنهم 119635 حالة تم شفاؤها، و8304 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

شبكة عيون الإخبارية