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النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل
توقعات بهبوط إنتاج الخام الأمريكي إلى 11.1 مليون برميل يوميًّا

أسعار النفط تسجِّل ذروتها منذ 11 شهرًا.. 57 دولارًا للبرميل

سجَّلت النفط أعلى مستوى لها في 11 شهرًا قرب 57 دولارًا للبرميل أمس الثلاثاء، بدعم من خطط تقييد الإمدادات؛ وهو ما غطى على القلق من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم سيكبح الطلب على الوقود، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 92 سنتًا، أو 1.65 في المئة؛ لتسجل عند التسوية 56.58 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي عند 56.75 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتًا، أو 1.84 في المئة؛ لتبلغ عند التسوية 53.21 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أيضًا أن يهبط 190 ألف برميل يوميًّا في 2021 إلى 11.1 مليون برميل يوميًّا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة التي توقعت هبوطًا قدره 240 ألف برميل يوميًّا.

ولقي النفط دعمًا من توقعات بتراجع آخر في مخزونات الخام الأمريكية. ويتوقع محللون أن مخزونات النفط في أكبر في العالم هبطت 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما سيكون خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

وسيصدر معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق تقريره بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة.

وتلقى السوق دعمًا أيضًا من احتمال زيادة حزمة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيتولى المنصب في 20 يناير، بضخ "تريليونات" الدولارات في إنفاق إضافي لتخفيف تداعيات الجائحة.

لكن مكاسب أسعار النفط يقيدها القلق بشأن الطلب مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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