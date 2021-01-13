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الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

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الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب
بومبيو قال إن الرحلات كافة التي كانت مقررة الأسبوع الحالي أُلغيت

الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها الأممية إلى تايوان.. تعرَّف على السبب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إلغاء زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة إلى تايوان، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الوزارة إن إلغاء جميع الزيارات، الذي فرضته الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع، يشمل رحلة تايوان، التي كان من المقرر أن تقوم بها كيلي كرافت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أمس أن الرحلات كافة التي كانت مقررة الأسبوع الحالي أُلغيت، بحسب "رويترز".

وأوضح أن من بين هذه الرحلات رحلة له كانت مقررة إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن عملية الإلغاء تأتي في سياق انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس جو بايدن.

وكان من المزمع أن تقوم كرافت بزيارة إلى تايوان من الأربعاء حتى الجمعة؛ وهو ما دفع الصين للتحذير من أن واشنطن تلعب بالنار.

وتوعدت بكين في بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بأنها ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى تايوان في الأيام المقبلة.

وقالت في البيان: "نود تذكير الولايات المتحدة بأن من يلعب بالنار سيحرق نفسه. الولايات المتحدة ستدفع ثمنًا باهظًا لعملها الخاطئ".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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