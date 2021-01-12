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مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس

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مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس

مصراوي Masrawy

11:14 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ستيفن دي أنتونو، إن مكتب التحقيقات لن يتسامح مع "الوحشية التي شاهدها الشعب الأمريكي بصدمة وعدم تصديق" في 6 يناير الجاري في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف دي أنتونو، في مؤتمر مشترك في واشنطن مع القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يدخروا جهدًا في هذا التحقيق".

وأشار ستيفن دي أنتونو، إلى أنه منذ وقوع هذه الأحداث عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة "وشركاؤنا في إنفاذ القانون هنا في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن الغرض من ذلك كان اعتقال العديد من الأفراد "الذين شاركوا في التدمير".

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، فقد تلقى المكتب أكثر من 100 ألف نصيحة إعلامية رقمية حتى صباح الثلاثاء.

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