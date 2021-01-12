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وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا

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وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا

مصراوي Masrawy

11:09 م الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات

نعى الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود، مساء الثلاثاء، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وغرد الأمير نواف عبر حسابه على تويتر قائلاً: "رحم الله الوالد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن واسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأبنائه وبناته وأحفاده حفظهم الله، وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون"

والأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة ، واشتهر بشغفه لخيول السباقات.

والراحل هو مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم".

ويمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم "جودمونت"، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. قدرت مجلة "فوربس" ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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