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هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير

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هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير

مصراوي Masrawy

11:07 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أمستردام - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الثلاثاء عن تمديد الإغلاق الذي يستهدف مكافحة في هولندا حتى 9 فبراير المقبل .

وقال روته "ليس لدينا خيار آخر" مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة الجديدة آخذة في الانخفاض، لكنها لا تنخفض بالسرعة الكافية. وكانت البلاد تخضع للإغلاق بالفعل منذ أربعة أسابيع.

جاء هذا القرار أيضًا بسبب أنباء عن سلالة جديدة متحورة وسريعة الانتشار من فيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا العام الماضي. وسرعان ما أصبحت هذه السلالة المتحورة هى الشكل السائد للفيروس في ذلك البلد ولا تمثل ضغطًا لا يمكن تحمله على قطاعات من نظام الرعاية الصحية.

وأضاف روته "الصور القادمة من لندن تدعو إلى القلق".

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