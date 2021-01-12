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محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان)

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محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان) محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان)

مصراوي Masrawy

10:53 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أكدت محافظة الجيزة أن قطع بعض أشجار الكافور المزروعة من فترات زمنية بعيدة بشارع النيل جاء استجابة لشكاوى المواطنين نتيجة لتهالك تلك الأشجار ما أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين.

ذكر بيان محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، ردًا على ما تم تداوله بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي من رسائل تزعم قيام المحافظة بقطع أشجار الكافور المزروعة من فترات زمنية بعيدة رغم ما تمثله من قيمة تاريخية، أن المحافظة تلقت - خلال الفترة الماضية - شكاوى من بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من تلك الأشجار للتهالك، ما أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين، مطالبين بالتدخل السريع وإزالتها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين في ذلك المجال بحصر أشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، والاستناد إلى التقارير والتوصيات التي تم إعدادها مسبقًا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية في هذا الشأن، والتي انتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعي النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمر وأصبحت تعاني من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت وما تحمله من أفرع ضخمة ما يعرضها للسقوط المفاجئ، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار.

وأشار بيان المحافظة أن عملية قط تلك الأشجار جاء وفقًا لمخطط جمالي وحضاري عام لشارع النيل ومراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل التي تعكس المظهر الحضاري للشارع بما يحقق الغرض البيئي المرجو من المواطنين بالاشتراك مع بعض المكاتب الاستشارية، لافتًا إلى أنه سبق وأن تضرر بعض المواطنين حال تطوير شارعي سليمان أباظة وجزيرة العرب لذات السبب وعقب انتهاء أعمال التطوير والتوسعة وغرس أشجار جديدة وتحسين الصورة البصرية بها تلقت المحافظة العديد من رسائل الإشادة في هذا الشأن.

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