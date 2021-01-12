أخبار عاجلة

سقوط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي -
بريطانيا لا تستبعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة كورونا -
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا -
التذاكر والطلاب.. البرلمان يحدد رسميا جهات تمويل دعم صندوق أسر الشهداء (قائمة) -
ضبط 3 مصانع "بير سلم" لإنتاج الكمامات ومخلفات البلاستيك بالقليوبية -
السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس

Print
المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس

مصراوي Masrawy

10:52 م الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات

قال القائم بأعمال المدعي العام لواشنطن مايك شيروين، إن هناك أشخاص زرعوا قنابل وعبوات ناسفة حول مبنى الكونجرس بعد اقتحامه.

وأكد شيروين، في مؤتمر صحفي مشترك لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أن من زرعوا قنابل وعبوات ناسفة حول مبنى الكونجرس خلال اقتحامه سيجري القبض عليهم ومحاسبتهم في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أنهم سيحاسبون كل المتورطين في وضع القنابل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كما سيحاسبون المعتدين على مراسلي وسائل الإعلام خلال الاقتحام.

بدور، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه لا يزال يحقق بالجهة التي وضعت قنابل خلال اقتحام الكونجرس.

وأعلن أن الاتهامات التي وجهت حاليًا لعدد من المعتقلين إثر الواقعة، تشمل دخول مقر فيدرالي دون إذن والشروع في القتل.

وذكر المكتب، أنه عناصره تتحدث حاليًا لشهود عيان على الاقتحام، ويقومون باعتقالات وجمع المعلومات الاستخبارية لفهم ما جرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية