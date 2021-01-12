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وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب

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وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب

مصراوي Masrawy

10:41 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 3 رسائل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجديد، لإبلاغه بوفاة 3 نواب من الفائزين في انتخابات المجلس التي أجريت بختام العام الماضي.

جاء ذلك حسبما أعلن "جبالي" في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس البرلمان، إن وزير الداخلية، يبلغه بوفاة النائب جمال عبدالقادر حجاج، الفائز بعضوية المجلس بالنظام الفردي عن دائرة بنها بالقليوبية، يوم 28 فبراير الماضي، ووفاة النائب فوزي إسماعيل، الفائز بنظام القائمة عن محافظة الدقهلية في 4 ديسمبر الماضي، ووفاة النائب حسن محمد عيد، الفائز بعضوية المجلس بالنظام الفردي عن دائرة السويس في 26 ديسمبر 2020.

تأتي رسائل وزير الداخلية إلى رئيس مجلس النواب تطبيقًا للنص المادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه (...). ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه".

ووقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حداد على النواب الثلاثة، كما ألقى عدد من الأعضاء كلمات تأبين.

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