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أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة

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أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة

مصراوي Masrawy

10:30 م الثلاثاء 12 يناير 2021

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لأعضاء مجلس النواب على انتخابه كوكيل للمجلس بعد الانتخابات في الجلسة الافتتاحية التي أجريت اليوم الثلاثاء.

وقال أبو العينين في كلمته: "تحية تملؤها الوطنية الصادقة التي أشعر بها، مشاركا بكتابة تاريخ تشريعي جديد وتحية تملؤها دعوات مخلصة للجميع بالتوفيق في خدمة وطننا الغالي ".

ووجه أبو العينين تحية للرئيس عبدالفتاح على دعمه لمجلس النواب، قائلًا: "تحية للرئيس السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة والذي وهب حياته فداء للوطن وبعث الأمل وحقق المعجزات في وقت قصير وبنى رؤية طموحة خطوات اتفاقية طموحة لبناء دولة كبيرة".

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فوز النائب أحمد سعدالدين والنائب محمد أبوالعينين، بمنصبي وكيلي مجلس النواب، في الانتخابات التي أجريت في الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم الثلاثاء.

وتقدم جبالي بالتهنئة لـ"أبوالعينين وسعدالدين"، داعياً الله أن يوفق المجلس لما فيه خير مصر، داعياً النائين لإلقاء كلمة.

وحصل سعدالدين على 485 صوتًا، فيما حصل أبوالعينين على 412 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات الصحية البالغ 580 صوتًا.

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