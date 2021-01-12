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نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب

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نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب

مصراوي Masrawy

10:25 م الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فوز المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين بمنصب وكيلي مجلس النواب.

جاء ذلك بعد الانتخابات الداخلية التي أجريت في الجلسة الافتتاحية للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وجاءت نتيجة الانتخابات كالتالي:

المستشار أحمد سعد: 485 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات 580 صوتًا

محمد أبو العينين: 412 صوتًا

سليمان وهدان: 125 صوتا

فريدة الشوباشي: 71 صوتا

حنان عبد المنعم: 6 أصوات

محمد عبد العزيز: 75 صوتا

سحر بشير معتوق: 5 أصوات

محمد الجبلاوي: 11 صوتا

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