★ ★ ★ ★ ★

أكد أن لمرضهم تأثيرات على الرؤية

كشف استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور أحمد المهيلب، عن أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في عدد المصابين بمرض السكري في الشرق الأوسط، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح "المهيلب" أن "اعتلال الشبكية السكري الناتج عن داء السكري يعد أحد أهم أسباب العمى في العالم، فشبكية العين حساسة جدًا لمستوى السكر في الدم، حيث إن ارتفاعه يسبب تلفًا في الأوعية الدموية؛ مما يؤدي إلى ترشحات في مركز الأبصار ونزف بالشبكية والجسم الزجاجي قد تصل إلى انفصال بالشبكية؛ وينتج عن ذلك تدني مستوى الرؤية بشكلٍ حاد".

وختم ناصحًا مرضى السكري بمراجعة طبيب العيون المختص فور الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وبعد خمس سنوات من الإصابة بالنوع الأول، مع ضرورة ضبط مستوى السكر في الدم.