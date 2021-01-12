أخبار عاجلة

سقوط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي -
بريطانيا لا تستبعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة كورونا -
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا -
التذاكر والطلاب.. البرلمان يحدد رسميا جهات تمويل دعم صندوق أسر الشهداء (قائمة) -
ضبط 3 مصانع "بير سلم" لإنتاج الكمامات ومخلفات البلاستيك بالقليوبية -
السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استشاري : على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم

Print
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم استشاري : على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم
أكد أن لمرضهم تأثيرات على الرؤية

استشاري عيون: على مرضى

كشف استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور أحمد المهيلب، عن أن تحتل المرتبة الثانية في عدد المصابين بمرض السكري في الشرق الأوسط، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح "المهيلب" أن "اعتلال الشبكية السكري الناتج عن داء السكري يعد أحد أهم أسباب العمى في العالم، فشبكية العين حساسة جدًا لمستوى السكر في الدم، حيث إن ارتفاعه يسبب تلفًا في الأوعية الدموية؛ مما يؤدي إلى ترشحات في مركز الأبصار ونزف بالشبكية والجسم الزجاجي قد تصل إلى انفصال بالشبكية؛ وينتج عن ذلك تدني مستوى الرؤية بشكلٍ حاد".

وختم ناصحًا مرضى السكري بمراجعة طبيب العيون المختص فور الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وبعد خمس سنوات من الإصابة بالنوع الأول، مع ضرورة ضبط مستوى السكر في الدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية

إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

شبكة عيون الإخبارية