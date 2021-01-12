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بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران

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بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران
كانت تحظى بمتابعة ما يقارب 4 ملايين شخص قبل تعرضها للإزالة

بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران

قالت هيئة الإعلام الرسمية في إيران "بريس تي في"، يوم الثلاثاء، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قام بإزالة صفحتها من المنصة، بدون توجيه تحذير بشأن الخطوة.

وتفصيلاً، تحدثت الهيئة الإعلامية الإيرانية عن قيام فيسبوك بهذه الخطوة العقابية، في تغريدة منشورة على موقع "تويتر".

وكانت صفحة المنصة الإعلامية الإيرانية تحظى بمتابعة ما يقارب 4 ملايين شخص قبل تعرضها للإزالة من قبل فيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الأسباب المباشرة لإزالة الصفحة ما تزال غير معروفة.

وفي يوليو الماضي، أعلن فيسبوك إدراج "بريس تيفي" الإيرانية ومؤسسات إعلامية أخرى مثل "سبوتنك" الروسية و"شينخوا" الصينية ضمن مؤسسات الإعلام الحكومية.

وأوضح عملاق التواصل الاجتماعي في العالم، أنه بموجب هذا القرار، قد يقوم بحظر إعلانات هذه المنصات داخل الولايات المتحدة.

وفي سنة 2018، كان موقع فيسبوك قد قام بحظر المئات مما قال إنها حسابات إيرانية وروسية تعمل على ترويج معلومات مضللة في منصة التواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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