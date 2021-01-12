أخبار عاجلة

سقوط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي -
بريطانيا لا تستبعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة كورونا -
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا -
التذاكر والطلاب.. البرلمان يحدد رسميا جهات تمويل دعم صندوق أسر الشهداء (قائمة) -
ضبط 3 مصانع "بير سلم" لإنتاج الكمامات ومخلفات البلاستيك بالقليوبية -
السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل

Print
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل

مصراوي Masrawy

10:14 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الكويت - (أ ش أ)

أكد مصدر أمني مطلع في الإدارة العامة للمنافذ الكويتية، أحقية أي مواطن خليجي في الدخول الى الكويت، حتى وإن كان في جواز سفره ختم زيارة إسرائيل.

وأشار المصدر، في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك اتفاقية بين دول التعاون الخليجي بهذا الشأن، تضمن تنقل مواطني هذه الدول فيما بينها، مؤكدا أنه لا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها.

وأضاف المصدر قائلاً:"بموجب الاتفاق الخليجي، فإنه يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل" لافتًا الى أن هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون الكويت بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات إلى إسرائيل.

ولفت إلى أن أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل، وهو أحد مواطني احدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، يحق له دخول الكويت.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات لمسؤولين كويتيين سابقين، كانت تؤكد أن الكويت تمنع أن يدخل أراضيها أي شخص يحمل جواز سفره ختما أو تأشيرة لإسرائيل، وبالطبع إذا كان يحمل جواز سفر إسرائيلياً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية