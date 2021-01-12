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زعيم المعارضة الروسية نافالني يواجه تهديدًا بالسجن

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زعيم المعارضة الروسية نافالني يواجه تهديدًا بالسجن زعيم المعارضة الروسية نافالني يواجه تهديدًا بالسجن

مصراوي Masrawy

10:12 م الثلاثاء 12 يناير 2021

موسكو - (د ب أ)

طلبت إدارة السجون الروسية من إحدى المحاكم استبدال عقوبة السجن مع وقف التنفيذ الصادرة بحق زعيم المعارضة أليكسي نافالني بعقوبة السجن، الأمر الذي من شأنه تهديده بالاعتقال إذا عاد من ألمانيا.

واتهم نافالني، الذي نجا من هجوم بغاز الأعصاب ألقى هو وحكومات غربية على الكرملين المسؤولية عنه، الرئيس فلاديمير بوتين بتدبير هذه الخطوة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نافالني قوله على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي كان "غاضبًا للغاية لأنني نجوت من التسمم لدرجة أنه أمر سلطة العقوبات بالمطالبة بسجني".

ويتعلق الطلب الذي قدمته إدارة السجون الاتحادية إلى محكمة سيمونوفسكي في موسكو، وفي وثائق نشرت أمس الاثنين، يتعلق بحكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال بحق نافالني في عام 2014. وحذرت إدارة السجون في أواخر ديسمبر الماضي السياسي المعارض من أنه يواجه السجن إذا لم يطيع استدعاء للمثول شخصيا أمام الإدارة. وانتهت القيود المفروضة على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ في 30 ديسمبر.

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