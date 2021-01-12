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"مجلس التعاون" يرحِّب بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

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"مجلس التعاون" يرحِّب بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية "مجلس التعاون" يرحِّب بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية
"الحجرف" قال إن ذلك جاء لمواجهة إصرارها على زعزعة الاستقرار بالمنطقة

رحَّب نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بقرار الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

وفي التفاصيل، أوضح "الحجرف" اليوم الثلاثاء أن "تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية هو لمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف بأنه يتطلع إلى أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها، مشددًا على أن دول مجلس التعاون حريصة على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد أعلن الاثنين أن بلاده قررت تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

وقال بومبيو في بيان إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

ولفت إلى أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بأنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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