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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة هذا الأسبوع عن "الشكاوى الكيدية"

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"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة هذا الأسبوع عن "الشكاوى الكيدية" "آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة هذا الأسبوع عن "الشكاوى الكيدية"
للتبيين للمصلين أثرها وضررها على الآخرين وموقف الشرع منها

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة ومالها من أثر وضرر على الآخرين.

وتضمّن التوجيه أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي وتبصير الناس في أمور دينهم ودنياهم ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها ومنها هذا الموضوع.

وحيث وجه "آل الشيخ" خطباء الجوامع والمساجد المهيأة لإقامة صلاة الجمعة بتخصيص خطبة يوم الجمعة الموافق 2/ 6/ 1442هـ للحديث عن خطورة الدعاوى الكيدية وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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