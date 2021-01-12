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أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

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أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة
وقع على طريق المدينة مساء أمس

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

تابع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الحادث الأليم والذي وقع على طريق المدينة مساء أمس، ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.

وقد قدم أمير تبوك تعازيه لأسر المتوفين، معرباً لهم عن خالص مواساته وتعازيه سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو المتوفين عبدالله بن عبدالهادي البلوي وسعود عايد البلوي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة، والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلين المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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