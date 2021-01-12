البابا تواضروس يهنئ حنفي جبالي برئاسة البرلمان

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مصراوي Masrawy

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المستشار حنفى جبالي بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس النواب.

وقال البابا في تهنئته: يطيب لي أن أهنئكم باختياركم رئيسًا لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة 2021.

وأضاف: نثق أن المجلس الجديد سيتمتع تحت رئاستكم بالخبرة الدستورية العريقة التي تملكونها سواء على المستوى الأكاديمي أو من خلال عطائكم المتميز في السلك القضائي المصري الذي ازدان برئاستكم للمحكمة الدستورية العليا.

وتابع: نصلي إلى الله أن يهبكم القوة والمعونة في أداء رسالتكم السامية واستكمال ما بدأه البرلمان المصري السابق من إنجازات، خدمةً للوطن في ظل التحديات المعاصرة وتحقيق آماله من أجل غدٍ مشرقٍ للمصريين جميعًا، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.