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"النواب البحريني" يرحب بدعوة المملكة لحل القضايا العالقة مع قطر

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"النواب البحريني" يرحب بدعوة المملكة لحل القضايا العالقة مع قطر "النواب البحريني" يرحب بدعوة المملكة لحل القضايا العالقة مع قطر

مصراوي Masrawy

10:09 م الثلاثاء 12 يناير 2021

البحرين - (أ ش أ)

أعرب مجلس النواب البحريني عن دعمه التام للإجراءات التي اتخذتها حكومة الدولة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحصر الأضرار التي وقعت على البحارة البحرينيين وتعويضهم من جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية، وتنفيذًا لتوجيهات عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما رحب المجلس، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بدعوة وزارة الخارجية البحرينية لبدء المباحثات الثنائية مع قطر حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلا لما نص عليه "بيان العلا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، ولن نسمح بالمساس بهم، وبحقوقهم ومصالحهم".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد وجهت، أمس الاثنين، لنظيرتها القطرية دعوة لإرسال وفد رسمي إلى البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المُعلَقة بينهما، تفعيلا لما نص عليه "بيان العلا" الصادر عن الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، لتحقيق الأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن مملكة البحرين قد شكلت لجنتين (لجنة للمتابعة، ولجنة قانونية) وفقا لما نص عليه بيان العلا.

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