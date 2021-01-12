مذكرة تفاهم بين البحرين وأمريكا لإنشاء منطقة تجارية أمريكية في المملكة

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البحرين - (أ ش أ)

وقعت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن المذكرة وقعها عن الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، وعن الجانب الأمريكي وزير التجارة ويبلر روس.

ومن جانبه، أكد الزياني أن توافر الفرص الاقتصادية في المنطقة تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في بلاده، مشيرًا إلى أن المذكرة ستفتح آفاقا أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وبدوره، قال روس إن البحرين كانت ومازالت شريكا استراتيجيا وتجاريا مهما لأمريكا.. مشيرا إلى أن توقيع المذكرة يأتي لتعزيز العلاقة الوطيدة بين البلدين، وأكد التزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية بالعمل مع البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية.

وأوضحت "بنا" أن المنطقة التجارية الأمريكية في البحرين ستسمح للشركات الأمريكية بالعمل في منطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

يشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزا للتجارة بين البلدين حيث بلغت تجارة البضائع بينهما 2,45 مليون دولار أمريكي عام 2019، مع 1.5 مليار دولار أمريكي إضافية من التجارة في الخدمات، وذلك حسب الإحصاءات المعلن عنها في نفس العام.