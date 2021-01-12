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الأردن: إزالة القيود المفروضة على الشاحنات العابرة للسعودية

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الأردن: إزالة القيود المفروضة على الشاحنات العابرة للسعودية الأردن: إزالة القيود المفروضة على الشاحنات العابرة للسعودية

مصراوي Masrawy

10:07 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الأردن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة النقل الأردنية، اليوم الثلاثاء، إزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية العابرة للمملكة العربية .

وأوضح وزير النقل مروان الخيطان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الأردن سمح للشاحنات السعودية بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وإيصال بضائعها إلى مقصدها النهائي، والسماح لها بالتحميل في رحلة العودة.

وأضاف الخيطان أن الاتصالات جارية حاليًا مع قطر من أجل منح الشاحنات والبرادات الأردنية تأشيرات لدخول الأراضي القطرية، مؤكدا سعي بلاده مع الأشقاء كافة في الخليج العربي لإزالة كل العقبات التي تواجه حركة النقل والتنقل مع الأشقاء في الخليج العربي، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات النقل البري الموقعة معها.

يُذكر أن وزارة النقل الأردنية أجرت اتصالات، في وقت سابق، مع السلطات العُمانية لاتخاذ قرار بإزالة القيود المفروضة كافة على الشاحنات الأردنية والسماح لها بالدخول للأراضي العُمانية والوصول إلى مقصدها النهائي في رحلة العودة.

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