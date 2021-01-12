بنس لحكام الولايات: زمننا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

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مصراوي Masrawy

وكالات

وجه نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، مساء الثلاثاء، رسالة إلى حكام الولايات الذين يطالبونه بتفعيل التعديل الـ25 من الدستوري الأمريكي، ليضع حدًا لحكم ترامب، بنقل السلطة إليه، قائلاً: "زمننا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس للسلطة".

وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، مادة تقضي باتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتقصير، حيث منع الجمهوريون إجراء يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى إقالة الرئيس من منصبه.

وتتهم تلك المادة ترامب بالتحريض على التمرد، كما تتهمه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي، على خلفية مزاعمه تزوير الانتخابات.

كما قدم الديمقراطيون قرارًا يحث نائب الرئيس مايك بنس على تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور وتجريد ترامب من سلطاته بإعلانه غير لائق لأداء واجباته. ورفض جمهوريو مجلس النواب ذلك الإجراء مما يمهد لإجراء تصويت من جانب المجلس بكامل هيئته في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.