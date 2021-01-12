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أعداد المرضى الذين يستخدمون حاليًا التنفس الصناعي ببريطانيا تفوق معدلات أبريل

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أعداد المرضى الذين يستخدمون حاليًا التنفس الصناعي ببريطانيا تفوق معدلات أبريل أعداد المرضى الذين يستخدمون حاليًا التنفس الصناعي ببريطانيا تفوق معدلات أبريل

مصراوي Masrawy

09:49 م الثلاثاء 12 يناير 2021

لندن - (د ب أ)

أظهرت أحدث بيانات المملكة المتحدة أن هناك 3363 مريضا بفيروس كورونا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وهو أكبر عدد منذ بدء الجائحة، وفقا لبيانات حكومية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تسجيل أعلى مستوى قياسي سابق لمن يستخدمون التنفس الصناعي وبلغ 3301 في 12 أبريل.

وسجلت المملكة المتحدة 1243 حالة وفاة جديدة بسبب في غضون 28 يوما من ظهور نتيجة فحص إيجابية، مقارنة بالمتوسط لسبعة أيام والبالغ 926 حالة وفاة.

وسجلت 45533 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بالمتوسط لسبعة أيام البالغ 57851.

ويتلقى حاليًا 35075 شخصا العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات.

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