أخبار عاجلة

سقوط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول في المعادي -
بريطانيا لا تستبعد استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لمكافحة كورونا -
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا -
التذاكر والطلاب.. البرلمان يحدد رسميا جهات تمويل دعم صندوق أسر الشهداء (قائمة) -
ضبط 3 مصانع "بير سلم" لإنتاج الكمامات ومخلفات البلاستيك بالقليوبية -
السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المغرب يقرر تمديد التدابير الاحترازية بشأن كورونا أسبوعًا إضافيًا

Print
المغرب يقرر تمديد التدابير الاحترازية بشأن كورونا أسبوعًا إضافيًا المغرب يقرر تمديد التدابير الاحترازية بشأن كورونا أسبوعًا إضافيًا

مصراوي Masrawy

09:48 م الثلاثاء 12 يناير 2021

المغرب - (أ ش أ)

قررت المغربية تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم 23 ديسمبر الماضي لمدة أسبوع إضافي بشأن المستجد، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الثلاثاء: "إن هذا القرار يأتي بناء على التطور الوبائي لفيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة منه في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في العمل بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي للفيروس".

وأضافت "وتنص هذه الإجراءات على إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساء، وحظر التنقل الليلي يوميًا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، فضلا عن منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

شبكة عيون الإخبارية