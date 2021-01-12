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لتدوين الأصوات.. "وهدان" يراقب عمل اللجنة المشرفة على انتخابات الوكيل

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لتدوين الأصوات.. "وهدان" يراقب عمل اللجنة المشرفة على انتخابات الوكيل لتدوين الأصوات.. "وهدان" يراقب عمل اللجنة المشرفة على انتخابات الوكيل

مصراوي Masrawy

09:54 م الثلاثاء 12 يناير 2021

حرص سليمان وهدان، المرشح على منصب وكيل مجلس النواب، على مراقبة اللجنة المشرفة على الانتخابات أثناء عمليات الفرز، لاسيما وأنه أبدى اعتراضه على طريقة التصويت من خلال وضع الورقة في الصندوق لكل نائب أمام الجميع.

ووقف وهدان، إلى جانب اللجنة الموجودة بوسط القاعة لفرز الأصوات ممسكا بورقة وقلم لتدوين عدد الأصوات التي يحصل عليها أولا بأول، فيما بدت عليه علامات التوتر.

ويتنافس 8 نواب على منصب وكيلي مجلس النواب، وهم محمد أبو العينين، أحمد سعد الدين، سليمان وهدان، فريدة الشوباشي، حنان عبد المنعم، محمد عبد العزيز، سحر بشير معتوق، ومحمد الجبلاوي.

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