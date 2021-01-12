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الصحفيين: بدء تفعيل خدمة فوري لسداد اشتراكات العضوية ومشروع العلاج

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الصحفيين: بدء تفعيل خدمة فوري لسداد اشتراكات العضوية ومشروع العلاج الصحفيين: بدء تفعيل خدمة فوري لسداد اشتراكات العضوية ومشروع العلاج

مصراوي Masrawy

09:42 م الثلاثاء 12 يناير 2021

مصراوي

أعلنت نقابة الصحفيين تفعيل خدمة فورى لسداد الاشتراكات السنوية والعلاج ورسوم استخراج الكارنيه وفق قرار مجلس النقابة كنوع من الحماية للزملاء من الاختلاط والتعرض الى وذلك الى جانب الاشتراك بالطرق العادية السابق ذكرها عن طريق الصحف والاصدارات والفرق الجماعية..

وأوضحت النقابة أن آليات التعامل والسداد بخدمة فورى ستكون كالتالى :

بداية هناك أكواد بالصورة مرفقة للتسهيل على الزملاء فمن الممكن وضع الكود مباشرة دون البحث عن اسم النقابة والخدمة.

1- التعامل برقم القيد ثم الاسم .

2- سداد اشتراك مشروع العلاج يشمل جميع الزملاء ( مشتغلين و تحت التمرين ) .

3- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة .

4- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى اربعه سنوات من 2017 وحتى 2020 .

5- يمكن استخراج كارنية النقابة لعام 2021 .

6- فى حـــــالة اضــــــافة افراد جدد للاشــــتراك بمشروع العلاج ضمن اسر الزملاء الصحفيين يمكن ارسال المستندات الـــــداله على ذلك على واتــس رقم ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، وذلك بعد سداد الاشتراك وصورة قيمة السداد بالاشتراك .

7- يمكن ارسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد او التعديلات بإضافة افراد او حذف أفراد او اي تعديلات او إضافة مواليد على مشروع العلاج على ارقام خدمات الواتس اب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد .

8- يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات الى الزملاء بمحل اقامتهم اذا ارسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لفورى على ان يتم ارسال صورة قسيمة السداد على خدمة واتس اب على الارقام السابق ذكرها .

10- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا ( 01095118336)

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مصراوي Masrawy

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