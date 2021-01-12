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في 48 ساعة.. وفاة 10 أطباء بكورونا بينهم شاب (قائمة الأسماء)

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في 48 ساعة.. وفاة 10 أطباء بكورونا بينهم شاب (قائمة الأسماء) في 48 ساعة.. وفاة 10 أطباء بكورونا بينهم شاب (قائمة الأسماء)

مصراوي Masrawy

09:28 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، وفاة 10 أطباء خلال أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 303 شهداء.

ونعت النقابة، الأطباء: الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والولادة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم ياسين إبراهيم استشاري جراحة التجميل والحروق ونائب مدير مستشفى الساحل التعليمي سابقا، والدكتور أحمد عبد الحميد حسانين طبيب الباطنة بمستشفى الخازندارة والذي توفي بعزل مستشفي العجوزة، والدكتور الشاب محمد البيلي أخصائي القلب بالمنصورة، والدكتور إسحاق عبدالعال أستاذ ورئيس وحدات الجراحة العامة وعميد كلية طب الأزهر بنين سابقاً، والدكتور أمجد راغب قزمان مرقص استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة.

كما نعت النقابة الدكتور هاني بيشوي يوسف اخصائي طب مناطق حارة (على المعاش)، والدكتورة إيمان أحمد عبدالرحمن استشاري الباطنة بمستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية، والدكتور أحمد أبوالنجا استشارى الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنيرة سابقا، والدكتور عبدالفتاح سليم استشاري أمراض النساء والتوليد بأسوان.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.​

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