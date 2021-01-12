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نشرة الحوادث.. براءة حنين حسام وتغريم "مودة" وحركة تنقلات بالداخلية

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نشرة الحوادث.. براءة حنين حسام وتغريم "مودة" وحركة تنقلات بالداخلية نشرة الحوادث.. براءة حنين حسام وتغريم "مودة" وحركة تنقلات بالداخلية

مصراوي Masrawy

09:50 م الثلاثاء 12 يناير 2021

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات بوزارة الداخلية لعام 2021

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات لمساعديه اليوم الثلاثاء لرفع كفاءة الأداء الأمني وتطوير منظومة العمل الشرطى.

براءة حنين حسام من تهمة التحريض على الدعارة

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

تفاصيل إزالة سور نادي النهري بالعجوزة

كشفت مصادر مسؤولة تفاصيل إزالة سور نادي الزمالك النهري بكورنيش النيل بالعجوزة، اليوم الثلاثاء.

قهوجي ينهي حياة زوجته بـ"قرص قاتل" في أرض اللواء

جريمة قتل مؤسفة سجلها محضر قسم شرطة العجوزة دارت احداثها في منطقة أرض اللواء راحت ضحيتها ربة منزل على يد "أبو العيال".

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "تنظيم كتائب حلوان"

ررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان" لجلسة 24 يناير، لاستكمال المرافعات.

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