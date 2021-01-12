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: هدف عبدالرحمن العبود الأجمل في الجولة 12 من دوري المحترفين

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بالفيديو: هدف عبدالرحمن العبود الأجمل في الجولة 12 من دوري المحترفين : هدف عبدالرحمن العبود الأجمل في الجولة 12 من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف عبدالرحمن العبود الأجمل في الجولة 12 من دوري المحترفين

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم فوز هدف عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد في شباك فريق ضمك بجائزة أجمل أهداف الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لاختيار الجماهير.

وكان الفريق الفني في الرابطة اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة وترك لأصوات الجماهير حسم السباق بين الأهداف الثلاثة.

وقد تنافس كلٌ من الكولومبي دانيلو أسبيريا، نجم القادسية، مع عبد الرحمن العبود (الاتحاد)، والأرجنتيني كريستيان جوانكا (الشباب)، على الهدف الأفضل بالجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وجاء هدف عبدالرحمن العبود، نجم الاتحاد، بعد جملة مميزة بين لاعبي العميد، انتهت بتمريرة من هنريكي إلى العبود، داخل منطقة الجزاء، ليسددها بيمناه في المقص الأيسر لحارس ضمك.

وحصل هدف العبود على النسبة الأعلى من المصوتين بواقع 66،7 % من أصوات المصوتين الذين بلغ عددهم 19378 صوتًا بينما حل هدف الكولومبي دانيلو أسبيريا في المرتبة الثانية بـ19،1 % من الأصوات وحل هدف الأرجنتيني كريستيان جوانكا في المرتبة الثالثة برصيد 14،2% من الأصوات البالغ مجموعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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