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"السومة" أهلاوياً حتى 2024

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أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بشكل رسمي عن تجديد عقد نجم الفريق وهدافه التاريخي المهاجم عمر السومة لثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024، وذلك بعد أن دخل السومة الفترة الحرة وظهرت تقارير عديدة برحيله عن الفريق واهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

يذكر أن السومة خاض بشعار النادي الأهلي (202) مباراة ساهم خلالها في (191) هدفاً، سجل منها (174) وصنع (17)، وحقق لقب هداف دوري المحترفين (3) مرات في مسيرته مع الفريق، واستطاع خطف لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين التاريخي من ناصر الشمراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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