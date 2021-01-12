مركز القلب في أبها يجري أكثر من 1500 قسطرة قلبية خلال 2020م

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4812 مستفيدًا بالعيادات الخارجية وحالات التنويم بلغت 1581 حالة

أكدت (صحة عسير) أن مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب أجرى 146 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال العام الماضي 2020م.

وتفصيلًا: أوضحت "صحة عسير" أن المركز - أيضًا - أجرى 1561 قسطرة قلبية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 4812 مستفيدًا، وبلغ عدد حالات التنويم 1581 حالة.

وكشفت أن مختبر المركز أجرى 192228 فحصًا، كما تم صرف 79992 وصفة طبية، وبلغ عدد الإحالات على المركز 4854 إحالة.

