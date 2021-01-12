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الري: إزالة 16 حالة تعد على نهر النيل بمحافظتي البحيرة وقنا

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الري: إزالة 16 حالة تعد على نهر النيل بمحافظتي البحيرة وقنا الري: إزالة 16 حالة تعد على نهر النيل بمحافظتي البحيرة وقنا

مصراوي Masrawy

09:09 م الثلاثاء 12 يناير 2021

تمكنت وزارة الموارد المائية والري من إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل خلال حملة اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظتي (البحيرة - قنا)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 57 ألفًا و148 حالة تعد.

وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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