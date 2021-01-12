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مصراوي Masrawy

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية موجات من الأمطار في اليومين الماضيين في بعض المناطق ومناطق أخرى شهدت تساقط الثلوج، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية في إمارة مكة، مقاطع فيديو لأمطار مكة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأمطار تسببت أمس في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء السكنية لمدة 10 ساعات في البعض منها.

وتسببت تجمعات المياه، في إغلاق طرق وشوارع بالراشدية والشرائع، كما احتُجز عدد من السيارات في طريقي الصهوة ومخطط الفيصل، وباشرت فرق الدفاع المدني المواقع المتضررة وأخرجت المحتجزين وسحبت المركبات بعيدًا.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع فيديو، خلال سقوط أمطار في العاصمة المقدسة أمس الاثنين.

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيه بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.