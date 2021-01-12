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وصول فريق قافلة درب زبيدة إلى حوض موسى بن عيسى الأثري الشهير

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وذلك حسب برنامج الرحلة المجدول في يومها التاسع

وصول فريق قافلة درب زبيدة إلى حوض موسى بن عيسى الأثري الشهير

وصل فريق قافلة درب زبيدة، اليوم الثلاثاء، إلى حوض موسى بن عيسى الأثري الشهير، وذلك حسب برنامج الرحلة المجدول في يومها التاسع، واستمع المشاركون إلى شرح مفصل من خبير الدرب تركي المحيفر، حيث تحدث المحيفر عن الحوض الأثري وأسباب تأسيسه وفوائده لرواد الدرب، كما تطرق المحيفر إلى الطريق المنقي والذي يظهر مباشرة بعد الحوض مع أعلام الطريق.

وكان فريق الرحلة قد انطلق صباح اليوم من موقع مبيتهم على أطراف الصفيا، حيث انطلقوا بمحاذاة شركة المراعي مروراً بطريق حائل القصيم القديم، ثم إلى جنوب وادي الساحل، حيث وصلوا أخيراً إلى حوض موسى بن عيسى الشهير، وسيكون غداً الأربعاء موعد وصول القافلة إلى مدينة فيد التاريخية إن شاء الله.

وصول فريق قافلة درب زبيدة إلى حوض موسى بن عيسى الأثري الشهير

وصول فريق قافلة درب زبيدة إلى حوض موسى بن عيسى الأثري الشهير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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