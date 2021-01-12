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بالصور.. حملات لتشميع مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي المخالفة بدمياط

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بالصور.. حملات لتشميع مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي المخالفة بدمياط بالصور.. حملات لتشميع مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي المخالفة بدمياط

مصراوي Masrawy

09:00 م الثلاثاء 12 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شن مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، حملة لإغلاق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية، اليوم الثلاثاء، تطبيقًا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

أسفرت الحملة عن تشميع وغلق 8 مراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ليبلغ عدد المراكز التي جرى غلقها إلى 22 مركزًا.

جاء ذلك تزامنًا مع تحرير 11 محضرًا بسبب الامتناع عن ارتداء الكمامة الواقية، وغلق مقهى وورشتين.

وأصدرت محافظ دمياط، في وقت سابق، حزمة من التوجيهات التي جاء من بينها تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها طبقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، نظرًا لما تمثله من عبء على كاهل أولياء الأمور فضلا عن خطورتها على سلامة الطلاب لوجود تجمعات كبيرة بها.​

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