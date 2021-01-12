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تحذير من الأرصاد.. موجة طقس غير مستقر غدًا ونصائح مهمة لـ 3 فئات

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تحذير من الأرصاد.. موجة طقس غير مستقر غدًا ونصائح مهمة لـ 3 فئات تحذير من الأرصاد.. موجة طقس غير مستقر غدًا ونصائح مهمة لـ 3 فئات

مصراوي Masrawy

08:32 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب – يوسف عفيفي:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح إلى المواطنين، بالتزامن مع تعرض البلاد بداية من غد الأربعاء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

ونصح شاهين في تصريح لمصراوي، المواطنين خاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، وأصحاب الأمراض المناعية، بتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة، مع عدم التعرض المباشرة للأتربة والرمال التي تثار نتيجة هذه الرياح، خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية.

كما نصح شاهين المواطنين، بعدم تخفيف الملابس الشتوية، كون درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بداء من يوم الخميس المقبل بمعدل يتراوح بين 4 : 5 درجات مئوية، مع متابعة النشرات الجوية والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأحوال الجوية تشهد غدا الأربعاء، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، بجانب فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، ما يسبب اضطرابا شديدا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح المرتقبة بين 35 ـ 40 كيلو متر في الساعة، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤثر على الطرق الزراعية والصحراوية ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 ـ 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 21 ـ 13، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 26 ـ 13 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 ـ 16 درجة، وشمال الصعيد بين 27 ـ 10، وجنوب الصعيد بين 29 ـ 11 درجة مئوية.

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