تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمدينة طامية بالفيوم

مصراوي Masrawy
08:38 م الثلاثاء 12 يناير 2021
الفيوم - حسين فتحي:
قاد المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بمدينة طامية للتأكد من االتزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمنشآت والمحال التجارية والورش والسائقين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مقهى و"كافية"، لمخالفة القرارات الوزارية، وتقديم الشيشة للمواطنين، وعدم الاالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، فضلاً عن تحرير عدد 24 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.