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تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمدينة طامية بالفيوم

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تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمدينة طامية بالفيوم تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمدينة طامية بالفيوم

مصراوي Masrawy

08:38 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الفيوم - حسين فتحي:

قاد المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بمدينة طامية للتأكد من االتزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمنشآت والمحال التجارية والورش والسائقين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مقهى و"كافية"، لمخالفة القرارات الوزارية، وتقديم الشيشة للمواطنين، وعدم الاالتزام بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي للمرتادين، فضلاً عن تحرير عدد 24 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.

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