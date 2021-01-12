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تعليم بورسعيد الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

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تعليم بورسعيد الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ الخطة الاستثمارية تعليم بورسعيد الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

مصراوي Masrawy

08:33 م الثلاثاء 12 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021، وذلك للعام السادس على التوالي.

أشار باهي، في بيان، إلى أن هناك إشادة من وزارة المالية بحسن الأداء المالي لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خاصة أنها المحافظة الوحيدة على مدار الستة أعوام المتتالية الأخيرة التي تصرف مكافأة أعمال الامتحانات من ميزانية نفس العام المالي، وليس ميزانية العام اللاحق.

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى شريف أبو هيبة، مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، وإداراتها والأقسام التابعة لها بكل الإدارات التعليمية، وحاتم طارق، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والطاقم المعاون له، لما يبذل من جهد طوال العام المالي. ​

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