السودان يناشد المجتمع الدولي لوقف جرائم العصابات الإثيوبية

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مصراوي Masrawy

وكالات

أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الثلاثاء، بأشد العبارات العدوان الذي شنته عصابات الشفتة الإثيوبية، على منطقة القريشة شرقي البلاد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وناشدت الوزارة السودانية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية ووقفها فورًا.

وذكرت الخارجية السودانية، أن العصابات الإثيوبية، قتلت 5 سيدات وطفل، أمس الاثنين، مشيرة إلى فقدان امرأتين، من قريتي لية وكولي الواقعتين في منطقة الفشقة، مستنكرة استهداف المدنيين العزل.