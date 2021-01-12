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والد مودة الأدهم عقب إلغاء حبسها: "بنتي انطفت من القهر"

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والد مودة الأدهم عقب إلغاء حبسها: "بنتي انطفت من القهر" والد مودة الأدهم عقب إلغاء حبسها: "بنتي انطفت من القهر"

مصراوي Masrawy

06:08 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قال فتحي رشاد والد مودة الأدهم إن ابنته تعرضت للظلم في قضية كسر حظر التجوال وكذلك مخالفة قيم المجتمع ونشرة فيديوهات خادشة للحياء.

وأضاف "رشاد" في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة اليوم الثلاثاء "بنتي انطفت من القهر والحزن وتحتاج لعلاج نفسي".

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

ونسبت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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