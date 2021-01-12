بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، مقتل أبو محمد المصري المعروف باسم عبد الله أحمد عبد الله في إيران وهو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.

وقال بومبيو، مساء الثلاثاء، وفقُا لما نقلته فضائية "الحرة" إنني أؤكد علنًا لأول مرة مقتل المصري بالرصاص في إيران في 7 أغسطس 2020.

وأضاف أن القاعدة حافظت على علاقة مع طهران لما يقرب من ثلاثة عقود، كما أن طهران ساعدت القاعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ووصف إيران بأنها "أفغانستان الجديدة" التي تمثل محطة انطلاق جديدة للقاعدة.

وتابع أن القاعدة تعمل تحت عباءة النظام الإيراني، وأن طهران تسهل وتساعد التواصل بين عناصر القاعدة.