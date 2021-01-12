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مصراوي Masrawy

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قاعدة أندروز الجوية، في طريقه إلى ولاية تكساس، لتفقد الجدار الحدودي مع المكسيك، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب، في كلمة قبل مغادرة القاعدة الجوية، في أول ظهور علني منذ أحداث الكونجرس التي وقعت في 6 يناير الجاري، مساء الثلاثاء، إن توجيه لائحة اتهام ضدي تسبب غضبًا، مضيفًا: "لا نريد عنف".

وانتقد ترامب، إجراءات عزله للمرة الثانية، التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها مساء اليوم، ووصفها بأنها "مطاردة الساحرات" وتسبب غضبًا شعبيًا عارمًا، وتشكل خطرًا على البلاد.

وعن الجدار الحدودي مع المكسيك، قال إن الجدار على الحدود الجنوبية أحدث فرقًا كبيرًا

واستقبل ترامب حشدًا من المؤيدين "الملثمين" لوح العديد منهم بالأعلام الأمريكية، في الحديقة الجنوبية.