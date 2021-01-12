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"أسترازينيكا" تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لقاحها من الاتحاد الأوروبي

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"أسترازينيكا" تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لقاحها من الاتحاد الأوروبي "أسترازينيكا" تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لقاحها من الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

05:29 م الثلاثاء 12 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن شركة أسترازينيكا تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة: "أخبار جيدة، أسترازينيكا تقدمت بطلب لدى وكالة الأدوية الأوروبية لترخيص لقاحها المضاد لفيروس كورونا".

وأضافت" وكالة الأدوية الأوروبية سوف تقيم سلامة وكفاءة اللقاح، وبمجرد أن يحصل اللقاح على رأي علمي إيجابي، سوف نعمل بمنتهى السرعة على ترخيص استخدامه في أوروبا".

وهذا سوف يكون ثالث لقاح يحصل على ترخيص لاستخدامه في أوروبا، عقب الموافقة على استخدام لقاحي بيونتيك/فايزر وموديرنا.

ويذكر أنه تم الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا في بريطانيا.

ووفقا لوكالة الأدوية الأوروبية، يمكن أن يصدر رأي بشأن الترخيص المشروط في 29 يناير الجاري، بشرط كفاية البيانات واكتمالها.

ويشار إلى أن الترخيص السوقي المشروط يعد إجراء سريعا لحالات الطوارئ، ويعني أنه على الشركات الاستمرار في تقديم بيانات إضافية من الدراسات المستمرة في إطار المواعيد النهائية المحددة.

وفي حال أصدرت وكالة الأدوية رأيًا إيجابيًا، سوف يتعين الموافقة على اللقاح، ولكن هذه الخطوة تعد شكلية بصورة كبيرة.

ورحبت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس بإعلان اليوم، ووصفته بالخطوة للأمام في جهود الاتحاد الأوروبي" لتأمين لقاحات أكثر سلامة وفعالية".

وقالت: "سوف يتبع الاعلان عملية تقييم سريعة للجودة والسلامة والكفاءة".

ويشار إلى أنه يمكن تخزين اللقاح في درجات حرارة أعلى، كما أنه يعد أرخص من لقاحي بيونتيك/فايزر وموديرنا، ولكن معدل كفاءته أقل.

كما اختتمت المفوضية اليوم مباحثات استكشافية، وضعت الأساس للتوصل لاتفاق في مرحلة لاحقة، مع شركة فالنيفا للحصول على 30 مليون جرعة، بالإضافة إلى 30 مليون جرعة إضافية.

قالت ساندرا جالينا، مديرة مديرية الصحة في المفوضية الأوروبية خلال مناقشة مع البرلمان الأوروبي إنها تتوقع توافر لقاحات كافية بحلول أبريل المقبل.

من ناحية أخرى، انتقد البرلمان الافتقار للشفافية لاستراتيجية المفوضية بشأن اللقاحات، وتشمل المفاوضات مع الشركات ومواعيد وصول اللقاحات.

ولكن جاليا رفضت الانتقادات، وحملت الشركات اللوم.

وقالت: "أتمنى أن توافق الشركات على إظهار جميع العقود"، مضيفة " نحن كمفوضية ليس لدينا مشكلة مع الشفافية".

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