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لجنة الحكام تقيم دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي

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لجنة الحكام تقيم دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن إقامة دورة للحكام المستجدين بمحافظة الزلفي في الفترة من 24-28 يناير الجاري.

وتعد هذه الدورة الثالثة التي تقيمها اللجنة للحكام المستجدين هذا الموسم، حيث أقامت دورتين سابقتين في كل من الدمام والمدينة المنورة.

وتستهدف لجنة الحكام إقامة 16 دورة في عدد من المدن ضمن خطتها لزيادة عدد الحكام والارتقاء بمستوى الحكام ضمن جهودها لتقديم كوادر في مجال التحكيم.

وأوضحت اللجنة الشروط التي ينبغي توافرها في من يرغب في المشاركة بالدورة حيث اشترطت أن يكون سعودي الجنسية ولا يزيد عمره على 23 عامًا وحاصل على شهادة الثانوية أو طالبًا بها على الأقل، فضلًا عن تقديم شهادة تثبت اجتيازه الشروط الصحية، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة في الدورة هو الـ 20 من يناير الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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