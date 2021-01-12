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اتحاد القدم يقرر استمرار الدعم لتعيين محامين لأندية الأولى والثانية

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اتحاد القدم يقرر استمرار الدعم لتعيين محامين لأندية الأولى والثانية اتحاد القدم يقرر استمرار الدعم لتعيين محامين لأندية الأولى والثانية

اتحاد القدم يقرر استمرار الدعم لتعيين محامين لأندية الأولى والثانية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً باستمرار تخصيص الدعم المالي لتعيين محامين لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، لتقديم الاستشارات القانونية في قضاياها الخارجية للموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وتم تخصيص 100 ألف ريال لأندية الدرجة الأولى، وكذلك الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية، فيما تم تخصيص 50 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية، بالإضافة للأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة.

وكان الاتحاد السعودي أصدر قراره في سبتمبر 2019 بإعلان الدعم المالي لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، لتعيين مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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