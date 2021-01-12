أخبار عاجلة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة -
شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة -
كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء -
وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ -
أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
"هاريس" تستقيل من مجلس الشيوخ استعداداً لتنصيبها نائبة لـ"بايدن" -
"الفيصل" يرعى ندوة "المملكة المستقبل في ضوء تطلُّعات الملك سلمان" -
طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا" -
أليكسي نافالني: المعارض الروسي يغادر ألمانيا متجها إلى موسكو -
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية طيبة بجدة تزيل 112 حظيرة وصناديق خشبية عشوائية

Print
في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية

بلدية طيبة بجدة تزيل 112 حظيرة وصناديق خشبية عشوائية

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 112 حظيرة مخالفة، و"شبوك" وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية على مساحة 17 ألف متر تقريبًا.

وقال رئيس بلدية طيبة الفرعية محمد جابر الزهراني: إن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية ورصدت عددًا من المخالفات تمثلت في إقامة حظائر مخالفة على مساحة 17,589.01م2, مبينًا أنه جرت إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك في إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة

السودان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه المملكة

شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة

شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة

كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء

كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء

وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ

وزير العدل يطلق النظام الإلكتروني "تنفيذ" بجميع محاكم التنفيذ

شبكة عيون الإخبارية