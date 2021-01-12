المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن ترشيحاته للجان النوعية للنواب والشيوخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

اجتمعت الهيئة البرلمانية المشتركة لنواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، بالمقر الرئيسي للحزب، قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقررة اليوم، واتخذت قرارا بعدم ترشح أي من نواب الحزب على منصب رئيس المجلس أو وكيليه، والاتفاق على التصويت للرئيس ووكيليه بعد معرفة المرشحين، وحددت ترشيحات الحزب للجان مجلسي النواب والشيوخ.

وقال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان، إن أعضاء الهيئة البرلمانية اتفقوا على أن يكون الترشح لعضوية اللجان كالآتي: النائبة سميرة الجزار – لجنة الخطة والموازنة، والنائبة مها عبد الناصر - لجنة الاتصالات، والنائبة ريهام عبد النبي – لجنة التنمية المحلية، والنائبة سناء السعيد – لجنة القوى العاملة، والنائب فريدي البياضي – لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب إيهاب منصور – لجنة الإسكان أو لجنة العلاقات الافريقية، والنائبة أميرة صابرقنديل – لجنة العلاقات الخارجية.

وأضاف سامي، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فتقرر ترشيح النائب محمود سامي الإمام – للجنة الشؤون الاقتصادية، والنائب محمد طه عليوة – اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب حنا جريس – للجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ.