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الخميس ..الإعلان عن تفاصيل أول رحلة جوية قطرية إلى

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الخميس ..الإعلان عن تفاصيل أول رحلة جوية قطرية إلى مصر الخميس ..الإعلان عن تفاصيل أول رحلة جوية قطرية إلى

مصراوي Masrawy

05:04 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن أول الرحلات القطرية تصل إلى مطار برج العرب الدولي، بعد غد الخميس، وسيكون على متنها بعثة القطري المشارك في بطولة لكرة اليد، والتي تنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

واضافت المصادر، أن لوائح المشاركة في بطولات كأس العالم تشترط السماح للمنتخبات المشاركة في البطولة الهبوط برحلتهم في البلد المستضيف للتنظيم، وأشارت المصادر أن هبوط طائرة المنتخب القطري بمطار برج العرب، يرجع بسبب اختيار المدينة لاستضافة مبارايات المجموعة التي يقع بها المنتخب القطري.

وكان الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أكد فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي علي الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير، إن سلطة الطيران المدنى المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحاً أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وبموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري باستئناف الرحلات مع ، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لاعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، ولكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.​

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