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: لافروف يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره القبرصي

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روسيا: لافروف يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره القبرصي : لافروف يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره القبرصي

مصراوي Masrawy

05:05 م الثلاثاء 12 يناير 2021

- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفيًا اليوم الثلاثاء، القضايا الإقليمية والثنائية مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "جرت مناقشة قضايا الساعة المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية. وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المؤيد للتوصل إلى تسوية عادلة وقابلة للتطبيق وشاملة لمشكلة قبرص على أساس قرارات مجلس الأمن الحالية".

وجرت المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، بحسب البيان، بمبادرة من الجانب القبرصي.

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